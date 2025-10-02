落語家の林家たい平が２日、自身のブログを更新し、１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント概要を発表した。

タイトルは「がんばれ！ペー・パー子 有志応援団の集い」。１度目は浅草・東洋館で１０月２０日午後６時３０分開演で行う。出演者は松村邦洋、桂米助、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、桂文雀、柳亭こみち、林家あずみ、林家咲太朗、たい平、ペー。

２度目はきゅりあん大ホールで行い、１１月４日午後６時３０分開演。出演者は岩崎宏美、テリー伊藤、戸田恵子、松村邦洋、アンジェリーナ１／３、林家木久扇、三遊亭好楽、桂米助、柳亭市馬、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、蝶花楼桃花、林家あずみ、林家咲太朗、たい平、ペー。

たい平は「ペー師匠宅の火事から少しだけ時間が経ちました。巻き沿いで被害に遭われた方と向き合って進んでいくための話し合いも始まっていて、ペー師匠からも随時報告をいただいております。だからこそやはり会をやろう！と強く思いました」（原文ママ）と思いをつづった。

また、９月の取材でたい平は「ぺー師匠とパー子姉さんだけを助けるつもりではないんです。マンションでしたから、まわりの方に迷惑をかけていて、その方々にもぺー師匠が向き合わなくてはいけない。ぺー師匠に力を付けてもらって、先立つものがないと、被害に遭われた方のケアもできないので…僕たちがぺー師匠とパー子さんに力を寄せて、今回被害に遭われたみなさんへのケアができるように。そこに今回やるチャリティーの意味があると思う」と会の意義を説明していた。