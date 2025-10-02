研修中の店員に「レジが遅い！ 早くしろよ！！」怒鳴る客 → 別の客の『正論』に、ぐうの音も出ず

家族や友達と楽しく過ごせるファミリーレストラン。時間帯によっては混雑することもありますよね。

そんな混み合ったファミレスのレジに並ぶ列の中、新人店員に怒鳴りつける男性客が登場。その時、ある男性の一言が店内の空気を一変させました。

筆者の知人から聞いた、ファミレスで起きたトラブルをご紹介します。

混み合うファミレス

会計が終わったあと、その男性に声をかけると

「自分も接客業に就いていたことがあるので、あの状況は他人事と思えなくて……」

と微笑んでいました。

私自身も、いざというときに声を上げ、他人を思いやれる人間でいたいと思った出来事でした。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

