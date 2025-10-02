¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¡¦»°±º¹îÌé¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡ÖÁ´Á³²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦»°±º¹îÌé¡Ê¤«¤Ä¤Ê¤ê¡ËÅê¼ê¤¬£²Æü¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åì¹ñÂç¤«¤é£²£³Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£Ç¯¤Ï£²·î¤Ëº¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±£¸·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿£³·³Àï¤Ç¤Ï£±£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£·¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·Á´Á³²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¶áÆ£¤Î£²·³Àï¤Ç¤Î¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¡Ê£¹·î£²£·Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°úÂà¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é²¹¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¸½Ìò¤òÂà¤¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤´±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ç²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£