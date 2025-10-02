レッズとWCS第2戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦の9回、5番手としてマウンドに上がった。ポストシーズン（PS）初登板でクローザーを任され、3者凡退で締めくくった。連勝のチームは地区シリーズ進出を決めた。

佐々木がポストシーズンで初めてマウンドに上がった。先発ではない。8-4と4点リードの9回、試合を締めくくる役割を与えられた。

「ロウキ」コールが起きる中、先頭のスティアを速球で押すと、最後は変化球で空振り三振。続くラックスも空振り三振。ヘイズを遊飛に仕留め、勝利に導いた。最速は101.4マイル（163.2キロ）をマークした。

圧倒的なパフォーマンスに米記者のXには賛辞が並ぶ。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は、「ロウキ・ササキが締めくくり、圧倒的な投球を見せた。彼がドジャースのブルペン陣の解決策の一部となれれば、素晴らしい進展となる」とつづった。

また、米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者も「ロウキはドジャースのブルペンの救世主になるぞ」と絶賛すれば、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者も「ロウキ・ササキは9回、バケモノのようだった」と称えた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りしていたが、実戦復帰後は3Aで調整した。

9月24日（日本時間25日）の敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰し、初のリリーフで1回無失点。中1日で26日（同27日）のマリナーズ戦にも登板し、1回無失点と好投していた。



（THE ANSWER編集部）