音楽プロデューサーベニー・ブランコ（３７）の結婚指輪には、自身と妻で歌手のセレーナ・ゴメスの誕生石があしらわれている。９月２７日、カリフォルニアで『マーダーズ・イン・ビルディング』で人気のセレーナと挙式したベニーは、オーダーメイドで製作したジュエリーに、ふたりの絆を讃えるパーソナルな要素を随所に込めたという。



【写真】お幸せに！ウエディングドレスとタキシード姿でラブラブ２人

高級ジュエリーブランド「ジェイコブ・アンド・カンパニー」が手がけた１８金製の結婚指輪には、内側に結婚した日が刻まれており、セレーナとベニーの誕生石である０．０３カラットのラウンドカットのルビーとアクアマリンがセッティングされている。



結婚式当日に向けて、ベニーの腕時計とブレスレットも製作した同ブランドのＣＥＯ、ベンジャミン・アラボフ氏は声明で次のように語っている。「ジュエリーは物語を語ります。これらのオーダーメイド作品を通して、ベニーとセレーナの愛を最も純粋な形で表現したいと考えました」「石の選定に至るまで、あらゆる細部にこだわり、ふたりの歩みを讃え、永遠に残る家宝を創り上げたいと願いました。私たちは、この旅路に携われたことを誇りに思います」



（BANG Media International／よろず～ニュース）