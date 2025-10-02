「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のカプセルトイが続々と登場決定！

「初音ミク」はもちろん、人気キャラクターたちがキュートな「めじるしチャーム」になりました☆

セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルめじるしチャーム Vol.1〜Vol.3」

価格：各400円（税込）

主な取扱店：全国のカプセルトイコーナー

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新作カプセルトイ「めじるしチャームVol.1〜3」が、2025年10月下旬より3カ月連続で登場！

キャラクターそれぞれのチャームにシリコン製の輪っかが付いているので、傘や様々なものに自分だけの“めじるし”をつけることができます。

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルめじるしチャーム Vol.1

発売予定日：2025年10月下旬発売予定

サイズ：全長約2.8×3cm

種類：全8種

「Leo/need」の「星野一歌」「天馬咲季」「望月穂波」「日野森志歩」と、「Vivid BAD SQUAD」の「小豆沢こはね」「白石杏」「東雲彰人」「青柳冬弥」の8人が登場する第1弾。

「小豆沢こはね」のキャップなど、キャラクターの特徴をとらえたデフォルメがキュートです☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルめじるしチャーム Vol.2

発売予定日：2025年11月下旬発売予定

サイズ：全長約2.7×3cm

種類：全8種

第2弾には「MORE MORE JUMP！」の「花里みのり」「桐谷遥」「桃井愛莉」「日野森雫」と、「ワンダーランズ×ショウタイム」の「天馬司」「鳳えむ」「草薙寧々」「神代類」の8人がラインナップ。

キャラクターたちのかわいらしい笑顔に癒やされるチャームです☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルめじるしチャーム Vol.3

発売予定日：2025年12月下旬発売予定

サイズ：全長約2.7×3.1cm

種類：全10種

第3弾に展開されるのは、「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」のバーチャル・シンガーたち。

「25時、ナイトコードで。」の「宵崎奏」「朝比奈まふゆ」「東雲絵名」「暁山瑞希」の4人と合わせて、全10種のチャームが登場します☆

推しキャラクターやユニットで集めたくなる、かわいいチャーム。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のカプセルトイ「めじるしチャームVol.1〜3」は、2025年10月下旬より3カ月連続で登場します。

© SEGA/© CP/© CFM

※諸般の事情により発売時期が変更になる可能性があります

※サイズはキャラクターにより異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 目印チャームのカプセルトイ！セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」 appeared first on Dtimes.