石原良純、宝くじ2度の高額当選「けっこう得意なのよ」 “独自の理論”にスタジオ沸く
俳優の石原良純（63）が、1日放送のMBS『ゼニガメ』に出演し、過去にロトくじで2度の高額当選を果たしたことを明かした。
【写真】石原良純の妻・テレビ初登場！12歳年下で医師の幸子さん
番組で“爆もうけエピソード”を問われた石原は「宝くじ」と口にし、「ロトって自分で数字を選べるでしょ。あれ、けっこう得意なのよ」と得意げに笑顔を見せた。
当選方法について聞かれると「これはずーっと研究しないと」と語り始め、「数字の川があって、時々ピョンっと跳ねるんですよ。その跳ねるところを取るんだ」と独自の理論を展開。スタジオは一気に笑いに包まれた。
共演したメッセンジャー・黒田有は「その話、前にも聞いた時に悪酔いした」とツッコミ。見取り図・盛山晋太郎も「あまりにもスピリチュアルすぎる」と指摘したが、石原は「いやいや、これが見えてくるんだって」と大真面目に主張し、スタジオを沸かせていた。
