株式会社ファルコが運営する法人向けファイル転送サービス「データPro」が、2025年10月1日に大規模アップデートを実施しました。

昨今の「脱PPAP」の流れやリモートワークの普及に対応し、企業のセキュリティを強化しつつ、よりシンプルで使いやすいファイル転送環境を提供します。

ファルコ 法人向けファイル転送サービス「データPro」

アップデート実施日：2025年10月1日

近年、パスワード付きZIPファイルをメールで送る「PPAP」方式のセキュリティリスクが指摘され、多くの企業で代替手段が模索されています。

また、リモートワークの普及に伴い、社内外との安全かつ円滑なファイル共有の重要性も増しています。

こうした状況を受け、10年以上の運営実績を持つ「データPro」が、今日のビジネス環境に求められるセキュリティ、管理機能、利便性を高次元で実現するための大規模アップデートを行いました。

アップデートによる3つの強み

今回のアップデートにより、サービスはさらに使いやすく、安全になりました。

1. 堅牢なセキュリティと内部統制

企業のコンプライアンスとセキュリティ要件に応えるため、「セキュリティ」「内部統制」「誤送信対策」の機能が大幅に強化されました。

ファイルの有効期限管理やパスワード自動生成、二要素認証といった基本的な対策はもちろん、管理者が利用状況を詳細に把握できるログ管理や承認機能など、万全の体制で企業の重要なデータを保護します。

2. 利用者に優しいシンプルな操作性と管理機能

セキュリティを強化する一方で、操作のシンプルさも追求されています。

ITリテラシーを問わず誰でも直感的に使えるインターフェースで、ファイル送信業務の効率を落としません。

管理者にとっても、ユーザー管理やポリシー設定が容易に行える、充実した管理機能が実装されています。

3. 導入・運用しやすい低コストとシンプルな料金体系

多くの企業が利用しやすいよう、低コストを実現。

初期費用や最低利用人数の設定、契約期間の縛りもなく、必要な時に必要な分だけ利用できます。

企業の規模やニーズに合わせて柔軟に導入・運用が可能です。

「データPro」は、セキュリティと利便性がトレードオフの関係にあるべきではないという考えのもと、両者の最適なバランスを追求。

誰もが安心して、かつ効率的にファイル共有を行える環境を提供することで、企業の生産性向上に貢献することを目指しています。

株式会社ファルコが提供する、法人向けファイル転送サービス「データPro」の紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業のセキュリティを強化！ファルコ 法人向けファイル転送サービス「データPro」 appeared first on Dtimes.