一緒に暮らす相棒チワワにちょっかいを出す柴犬さん。想定以上にクセが強すぎる行動、ずっと見ていられる可愛い仕草をとらえたその光景は記事執筆時点で31万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：一緒に暮らす相棒犬にちょっかいを出す犬→想定以上に『クセが強すぎる行動』】

一緒に暮らす相棒犬にちょっかいを出す犬

Xアカウント『@harahetta___z』に投稿されたのは、柴犬「あずき」さんとチワワ「いくら」さんのお姿。

いくらさんを前に、その場でクルクルと回りながら『遊ぼうアピール』をし始めたというあずきさん。

その場で華麗にクルッと回り、おしりを突き上げてポージング…クセが強い動きを繰り返すあずきさんのお姿はあまりにも愛くるしく、いつまでも見ていたいほどの可愛さだったそう。

クセが強すぎる行動が話題に

いくらさんはというと、その場であずきさんの動きをしっかりと見極めるかのようにじっとしており、まさに『静と動』の状況が繰り広げられていたのだとか。

もちもち、ふわふわ…あずきさんのぬいぐるみのようなフォルムが機敏に動くその光景は何回、何十回でも繰り返し見ていたいほどではあるものの…膠着していた攻防戦に、とうとう動きが…。

勢いをつけていくらさんのすぐ近くを駆け抜けていこうとするあずきさん、そしてその瞬間を待ちに待っていたいくらさんの『柴狩り』のチャンスが到来！

あまりにも微笑ましいその光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「華麗に突破したなぁ」「可愛い世界だ」「犬種的に逆はありそうなのにｗ」「無限に見ていられる～」「かわいい」「機敏な動きｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

最高の相棒との日々

お互いが生後3ヵ月の頃から、どんな時も一緒に過ごしてきたというあずきさんといくらさん。成長するにつれて身体の大きさや外見には違いが生まれたものの、おふたりにとって、それらは全く問題にならなかったようです。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすあずきさん、いくらさんの日常は、日々多くの人々に笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@harahetta___z」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。