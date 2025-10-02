赤ちゃん犬の生まれて初めてのハプニングのInstagramが注目されています。投稿したのは、柴犬のめりちゃんと暮らす「柴犬めりさん」さん。投稿から36.8万回以上再生され、「かわいすぎてたまらない」「なんてかわいさ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：台所で料理をしていたら『赤ちゃん犬』が近づいてきて…守りたくなる『生まれて初めてのハプニング』】

気になるママのそばへ

登場するのは、柴犬のめりちゃん。とある日、台所でママが料理をしていると、とことこと歩み寄るめりちゃんの姿が。ママが何をしているのか気になり、すぐそばまで寄ってきたといいます。

ママのそばでちょこんと座って見上げる表情がたまらなくかわいく、見ているこちらまで笑顔になります。ママが何をしているのか、興味津々の様子だったそう。

背伸びの瞬間にハプニング

ママをもっとよく見ようと、背伸びをしたその時でした！バランスを崩して後ろへ倒れ込んでしまったんだとか。スローモーションのようにも見える、一瞬の出来事だったといいます。

めりちゃんは驚きつつも、すぐに起き上がったんだそう。めりちゃん自身も、何が起きたのか一瞬わからない様子だったとか。まだおぼつかない様子に、目が離せません。

生まれて初めてのずっこけ体験

その後も床を滑りそうになりながら、ママのそばへ向かおうとする健気な姿に心打たれます。ちょっとしたハプニングさえも、成長の一歩として見守りたくなる瞬間だったといいます。

めりちゃんにとって、まさに「生まれて初めてのずっこけ体験」になったそう！まだまだ子犬のめりちゃん。これからいろいろなことを体験して、大きくなっていくめりちゃんから目が離せませんね。

この投稿には「背伸びからころんが最高！」「むちころ感が愛おしい♡」「子犬の時期を思い出すなぁ」「料理どころではないほどかわいい！」「うちも昔こんな時期あった」「ぽってりお腹がたまらない」「なんてかわいさ！」「かわいいしか出てこない…」といった声が寄せられています。

Instagram「柴犬めりさん」では、めりちゃんの日常や成長の日々を発信しています。今ではすっかり大きくなった、めりちゃんの姿も見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬めりさん」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。