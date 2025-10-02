映画『国宝』のサウンドトラック『国宝 オリジナル・サウンドトラック』が、11月26日に発売される。

吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する映画『国宝』は、興行邦画実写としては22年ぶりの興行収入150億円を突破。主題歌「Luminance」は、映画の音楽も手掛ける原摩利彦が担当。作詞には坂本美雨、歌唱にはKing Gnu 井口理が参加している。

同楽曲は、「特別な誰かの人生に喝采を送りたい」と制作陣からオファーを受けた井口の、透き通った歌声と魂の高揚を感じる音楽で、物語のラストを締めくくる楽曲となっている。

なお、同アルバムの店舗別オリジナル特典は、Amazon.co.jpは『国宝ロゴオリジナルメガジャケット（24cm×24cm）』、その他応援店では『国宝ロゴオリジナルスマホサイズステッカー（5.5cm×9.1cm）』がラインナップされている。

（文＝リアルサウンド編集部）