みずがめ座（1月20日～2月18日）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

仕事がにわかに忙しくなってきたり、プライベートでやるべきことに追われたりと何かとバタバタした雰囲気に満ちています。

お金のこと、家族のこと、日々のルーティンの数々と、あれこれフルコミットを迫られているうちにあっという間に春になっているのかもしれません。ただ、決して忙しいばかりで何も残らない時期というわけではありません。

生活の細々とした部分をひとつひとつ整えていくことで、人間関係や仕事も確かなもの となります。そのための調整はしやすい時期ですから、目の前のことに忙殺されている時期は「この時期の運気に、ちゃんと乗れているんだ」と自信を持って大丈夫です。

ただし オーバーワークになりすぎる傾向はあるので、健康には力を入れて 。

なお11月中旬以降、ガラッと環境が変わる人もいるかもしれません。実家住まいの人が一人暮らしをしたり、職場が変わったり、シェアハウスでの生活や同棲がスタートしたりと、 「居場所」が変わることであなたは大きな自由を獲得する ことになります。

環境を変えたいと考えている人は、 ここから2026年4月下旬くらいまでを目処として、変化を検討してみるといい でしょう。「今まで通り」でなくても大丈夫な時期です。

【キャリア・仕事運】

仕事に対する意識が高まる成長期

責任もやるべきこともググッと増えて追い立てられるような忙しさに。周りは「人に任せれば」などと言うかもしれませんが、あなたにしかできないことも多いのです。

それに何より、あなた自身が「自分の力でしっかりやりたい」「どうせやるならパーフェクトに」という気持ちが強まるのだろうと思います。

効率化や業務改善、作業分担の見直しなど現状を調整しながら、 着実に仕事をこなしていくことで他のどの時期よりも実務能力が高まっていく でしょう。

求職中の人は、良い職場と出会えるチャンスが多い時期です。自分はどのような生活を送りたいのか、条件を明確にした上で前向きに探してみられると素敵です。

【対人関係・人間関係運】

信頼の貯金をコツコツと積み上げる

何かと仕事が増え、責任ばかりが増していく時期ではありますが、実は対人関係においてはプラスとなることが多いようです。 あなたが目の前のことに対して誠実に取り組み、手堅く義務を果たす姿は、必ず見てくれている人がいます 。

2026年後半から、みずがめ座の人は対人関係が大幅に良くなっていくことになっているのですが、その土台となるのは2025年秋から2026年春にかけて積み重ねた、信頼の数々なのです。しっかりと「 信頼の貯金 」をしていけたら素敵です。

なお、2月中旬以降は友人関係に見直しの動きが生まれます。むやみに人脈を広げるよりも、 大切にできる範囲の人としっかり向き合っていく時期 です。

【健康運】

健康は2025年から2026年にかけての、みずがめ座の最重要テーマ。

生活のリズムを整えたり、運動を習慣化したりと 自分を整える努力 が功を奏します。そもそも非常に忙しい時期でもあるので、健やかな心身でないとそもそも乗り切れないのかもしれません。栄養バランスの見直し、睡眠環境の改善も積極的に取り組んでみてください。

一時的な不調にせよ、慢性的な症状にせよ、良い病院を見つけやすい時期でもあります。情報収集は積極的に。

【金運】

2023年頃から、みずがめ座の人は経済的安定を目指してコツコツと頑張っていらっしゃいました。節約意識が高まる時期ですから、コツコツと努力を重ねて資産を増やした人も多いことでしょう。

不動産運がある時期なので、念願の物件を手に入れた方もいらっしゃるでしょうか。こうした時期は2026年2月中旬まで続いていきます。

堅実さの一方でお金を稼ぐことに若干の罪悪感が生まれやすいのですが、正当な対価を受け取ってこそ発展すると思っておいて。

【恋愛運】

7月から「愛の改革期」がスタートしているみずがめ座。

その影響は11月上旬まで継続します。これまで経験したことがないような恋に、自分の殻を破るような経験をする人も多いでしょう。どこか恋愛中毒のようになっていた人はこの時期、「いったんすべてクローズさせる」ような選択をするかもしれません。

でも、それは決してすべての幕引きではなく、より自分らしい恋をするための通過地点であるはずです。ここからがスタートなのです。

【10月の運勢】

仕事運が絶好調。

ここまでに広げるだけ広げた視野を現実に落とし込んで、アグレッシブに頑張ってみたいところです。そうするだけの体力にも恵まれますから、積極的にやっていきましょう。

恋は精神的に大きく成長を遂げるとき。「好きすぎて苦しい」「いつか終わると思うと苦しくてたまらない」などと自縄自縛の発想になっていた人は、緊張感がスーッと和らいでいきます。

愛を通して、成長できるのです。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 パープル 。

開運につながるアクションは、 学びの時間を持つ 。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。