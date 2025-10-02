ドジャース地区S進出決定　山本由伸が7回途中2失点9奪三振で勝ち投手　9回に佐々木朗希がリリーフで3人締め

山本由伸が7回途中2失点の好投で勝ち投手となった(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月1日、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に8−4で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。先発の山本由伸は7回113球2失点9奪三振の好投で勝ち投手となった。9回にはリリーフで佐々木朗希が登板し、3人で締めくくった。

先発の山本由伸は初回二死一塁で右翼手のテオスカー・ヘルナンデスの落球をきっかけに2点を奪われたが、2回以降は圧巻の投球を披露。2〜5回は4イニング連続三者凡退に抑え、打線も3回にムーキー・ベッツの適時打、4回にはキケ・ヘルナンデスの適時二塁打で2−2の同点とすると、一死二塁でミゲル・ロハスの勝ち越し適時打で3−2となった。



6回は連打で無死満塁のピンチを背負うも、最後はエリー・デラクルスをカーブで空振り三振に切って取り、無失点で終え、マウンド上で雄叫びを上げた。ドジャー・スタジアムに詰めかけたファンは総立ちで山本の投球を称え、酔いしれた。