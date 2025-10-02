【S.H.Figuarts サイドバッシャー】 10月2日16時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：33,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts サイドバッシャー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月2日16時より予約受付を開始する。発送は2026年5月を予定し、価格は33,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する可変型バリアブルビークル「サイドバッシャー」を立体化したもの。

サイドカー付きのバイクである「ビークルモード」から二足歩行の戦車形態「バトルモード」への変形が再現できる。両腕などの一部を「バトルモード」専用パーツに交換することによって、形状と自由度の高い可動域を両立。一部パーツには重量のあるダイキャストが使用され、保持力を確保している。

車体のゴールドやメカニック部分のシルバーも細かく色分けされ、スクリーンやヘッドライトなどにはクリアパーツを採用され、各所にプリントされた「SMART BRAIN MOTORS」ロゴやマーキング類はタンポ印刷で表現している。

エンジン部分「フォトンジェネレーター」をはじめ、各パーツに変形機構を備えつつ、バイクとしての外観を崩すことなく造形されている。

オプションパーツとして「カイザギアボックス」が付属。ケースの開閉が可能なほか、「S.H.Figuarts オートバジン（ビークルモード）」（別売り・受注終了）付属の「ファイズギアボックス」とは異なる内部のモールドやマーク類も再現されている。

さらに洗車用バケツ、洗剤ボトル、スポンジを持ってゴム手袋をはめた状態の交換用手首パーツや「S.H.Figuarts 乾巧」（別売り・受注終了）用のヘルメットも付属する。

また、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の3次発送分の抽選販売も決定。10月2日16時より受付を開始する。

(C)石森プロ・東映