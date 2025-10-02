うお座（2月19日～3月20日）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

2023年から「制限と試練の星」と呼ばれる土星が巡り、ストイックな努力を続けてきたうお座。

人に甘えることなく「自分の力で頑張ろう」と成長を目指してきた方も多いかと思うのですが、そうした時期が2月中旬、終わりを迎えます。そこに至るまでは「 努力の最終フェーズ 」とも言える時期なのですが、仮に自分に厳しくなりすぎていた部分があるなら10月、11月にかけて調整をはかっていけるでしょう。

頑張り屋さんほど「自分に厳しく」と思うものですが、必要以上の負荷をかけていては自分らしさはとじこめられ、やりたいことも見えなくなってしまいます。ここまで頑張ってきた自分の心が、これからのあなたには不要な努力を見分ける力をくれますから、心境の変化をしっかり見ておくといいでしょう。

というのも、この秋から春にかけては「 理想と現実に向き合う時期 」であると同時に、「 人生を謳歌する時期 」でもあるからです。

自分を押さえつけるばかりでは、幸運をうまく使っていけないのですね。仕事を頑張ろう！という人も、敢えて趣味や推し活を思い切り楽しんでこそ意欲が湧いてきます。

オンもオフも、両方を楽しんでこそ と思っておいて。

【キャリア・仕事運】

「あなただからできること」を見つけていく

創造性がググッと広がっていくとき。

特に企画やデザイン、エンタメなどクリエイティブな仕事、子ども関連の仕事に就いている人は一大チャンスとも言うべき時期に当たっています。そうした分野とはかけ離れたジャンルの仕事をしている人も 「創造性」というキーワードを軸に、できることを考えてみる といいでしょう。

既存の枠にとらわれず新しい価値やより良い方法を提案する、柔軟な発想でチームに貢献することを考えてみる、まわりの人がやっていない方法で企画書を作るなど、楽しみながら考えてみるといいでしょう。

特に2026年2月から4月末にかけては新しいアイデアをどんどん出して、 これまでの「当たり前」をブチ壊していく役割 を、あなたが担うのかもしれません。

【対人関係・人間関係運】

楽しみながら、自分らしくいられる関係を

趣味や推し活つながりで友達が増えるなど、楽しみ事の多い星回り。

11月以降は友達や兄弟姉妹、同僚などとのコミュニケーションにおいて思いもよらない展開があるかもしれません。

特に、 友達や同僚については柔軟に変化を楽しんでいける 部分もありますが、兄弟姉妹については少なからず葛藤が生まれることもあるでしょう。「兄ならこうすべき」「妹なのだからこれをやるべき」といった、従来の家族観や狭いコミュニティ内での“当たり前”があなたを縛り付けている場合、そこから解放される流れを作っていけます。

いつまでも囚われている必要はない と覚えておいて。

2026年2月以降は人の身極め力が増します。オイシイところばかり持っていくタイプの人からは距離を置く流れができるでしょう。

【健康運】

10月、11月はやや疲れが溜まりやすい星回り。

特に11月は疲れたという自覚がないまま無理を重ねてしまう部分もあるので、 意図的に休息を取る ようにしましょう。

12月から2月中旬まではダイエット向き。 健康的な食生活 を目指して節制するほか、 筋トレや有酸素運動などの努力も継続しやすい ので結果を出しやすいでしょう。

楽しみながら運動をすることで他の運気の土台も底上げすることができるので「 動画を観ながら筋トレ 」「 好きなダンスで基礎代謝アップ 」などを検討してみても。

【金運】

推し活や趣味、レジャーなどに追い風が吹くこともあり、出費はそこそこ多めと言えそう。これらの分野で散財した経験がある人は、 予算を決めるなど自衛策を打っておく とよさそうです。

ただ、2月中旬以降は節約意識が自然に高まります。

理想の生活をびしっと見据え、スキルアップをして手堅く稼ごうという意識も生まれるでしょう。ここから2028年あたりまでは不動産運に追い風が吹きます。マイホーム購入を検討している人は前向きに検討を。

【恋愛運】

うお座の恋愛を司る場所に「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星が巡り、恋愛運は絶好調に。

お勧めなのは、モテようと努力をするよりも「 好きなことに打ち込み、ワクワクしながら毎日を過ごす 」こと。楽しい、嬉しいといった感情を味わうほどにあなたの魅力や存在感が高まり、自然と人目を惹きつけます。そして、あなたとあなたの好きなものを丸ごと愛そうとする人との出会いを呼び込みやすくなるのです。

モテる時期だけにカップルは目移りしないように……浮気をするほど野暮なあなたではないと思いますが、念のため。

【10月の運勢】

恋愛運が好調。

月の上旬は穏やかな対話が増え、月の後半は親密度が高まっていくでしょう。ただ、この時期に出会う相手は玉石混交。 人選は何より大事 と心得ておいて。

また、 とびきりの知的冒険ができるとき でもあります。

仕事関連のカンファレンスに参加したり、海外旅行で未知の文化に触れたりすることで、あなたの想像力も掻き立てられることでしょう。 学びや読書 にも追い風が吹くはず。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ブラック 。

開運につながるアクションは、 バスソルトを使う こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。