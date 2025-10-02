「まさかの逆加工ｗ」人気芸人、ライブの公式ショットにツッコミ！ 「三島だけ加工なしかよ」「えぐい」
お笑いコンビ・すゑひろがりずの南條庄助さんは10月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブのフライヤー画像にツッコミを入れました。
この投稿にコメント欄では、「なんでしょうか…三島殿と南條殿が夫婦に見えてしまう…」「まさかの逆加工ｗ」「ちょっとだけお老けになられております」「精いっぱいの加工の結果で御座ろう」「ZAZYの加工えぐい」「素で勝負できちゃうタイプってやつね」との声が寄せられました。
【写真】南條庄助、ライブの公式ショットにツッコミ！
「精いっぱいの加工の結果で御座ろう」南條さんは「三島だけ加工なしかよ」とつづり、ライブのフライヤー画像にツッコミを入れました。画像はルミネtheよしもとで行われるお笑いライブの告知のようで、人気芸人たちの写真がずらり。ほとんどの出演者がきれいに加工されているなか、相方・三島達矢さんの表情だけは無加工に見える仕上がりとなっています。
「くつろぎ上様！」南條さんは1日の投稿で、「控え室」とつづり、リラックスする三島さんの姿を披露しました。コメントでは、「何を読まれているのでしょうか」「くつろぎ上様！」「三島さん読書されるんですね〜」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)