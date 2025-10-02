¡Ö¤¤¤ä¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×Éð°æºé¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¤µ¤ó¤Ï10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉð°æºé¤ÎÌó1¥«·î¤Ö¤êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖESPACIO NAGOYA CASTLE ¡¡³«¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤Î¼Ú·ÊŽ¥Ž¥Ž¥°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²Îó¤·¤¿¤È¤¤¤¦Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ËÀÄ¤¤¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁõ¤¬Éð°æ¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯3²óÌÜ¤ÎÅê¹ÆÉð°æ¤µ¤ó¤¬Instagram¤ÎÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯3²óÌÜ¡£8·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVERY¡Ù8·î¹æ¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¤¤Í¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
