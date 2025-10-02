丸山桂里奈、娘への手作り弁当公開「愛情たっぷり」「食べたい」
【モデルプレス＝2025/10/02】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が10月1日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】丸山桂里奈、娘への豪華手作り弁当
丸山は「いつしかもぷくぷくのお弁当 お仕事帯同してくれる時はなるだけ作って持っていくスタイル」と娘への手作り弁当を公開。「しゃけ、さくらえび、ポークビッツは欠かせないとおにぎりと（ガパオライス風）」と、こだわりのメニューを紹介した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「美味しそう」「栄養バランス良さそう」「食べたい」「羨ましい」といったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
