工藤静香、生春巻き作りの様子公開 長女・Cocomiも反応「私の餌」
【モデルプレス＝2025/10/02】歌手の工藤静香が10月2日、自身のInstagramを更新。手作りの生春巻きを披露し、反響が寄せられている。
【写真】工藤静香、家庭的な手作り生春巻き
工藤は「生春巻き！巻くタイミングだけ得れば簡単」とつづり、生春巻きを巻いている様子を撮影した動画を投稿。「中身によってタレを変えたりしますが、今日はケチャップバージョンです」とアレンジ方法を紹介した。野菜やチャーシューなどの具材が入った生春巻きを丁寧に巻き上げる手元が映されている。
この投稿に、長女でフルート奏者のCocomiが「私の餌」とコメントしたほか、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「Cocomiちゃんのコメント微笑ましい」「手際が良い」「ヘルシーで作ってみたくなりました」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
