TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が1日、放送された。今放送は「みんなの説SP」。お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が「『グレイのマッサージ』と聞いてドキドキして行った店がグレイ型宇宙人の格好をした店員が施術してくれる店だったとしても『だったらやめます』とは言い出しづらい説」に出演し、紙パンツ姿を披露した。

ジャンボは仕掛け人の芸人に誘われ、「タナカユウキ」の偽名で雑居ビルの一室にある店に入店。ジャンボは「グッドラック！」と言いながら仕掛け芸人と別れ、マットが敷かれている部屋に入室。ジャンボは紙パンツ一丁で待機していた。

すると、部屋に銀色の宇宙人が登場。ジャンボは思わず「えー凝ってますね」と驚きの声を上げた。その宇宙人から音声処理された声で「60分コースですので、2万円前払いでお願いします」と請求された。ジャンボはドッキリに気付かず、宇宙人コンセプトの店だと思い「ここ、宇宙人しかいないんですか？」と質問してしまう。

そして実際に施術を受けている途中に、ジャンボは「あ、『グレイの店』ってそういうことか！」とやっと気付いたが、ドッキリには気付いてない様子。宇宙人から「当店ではスペシャルなマッサージがありますけど、いかがしますか？」と5000円のサービス追加を聞かれ、ジャンボが「これで興奮される方います？」と言ったタイミングで説の証明は終了した。

VTRを見たゲストの麒麟川島明は「地上波で紙パンツ、初めて見たわ」とツッコミが入った。X（旧ツイッター）でも「地上波紙パンツでクソ笑いました 横がスカスカのタイプじゃなくてよかった、、、」「」「今年一番笑いました。ありがとうございます」「“漢の浪漫”めちゃ面白かったぞ」などと書き込まれていた。

ジャンボは放送後にXを更新。「スペシャルマッサージお金払ってしてもらったのですが、太もも付近を触ってくださいました」と告白。さらに「私が1番最初にテレビに出たのは、安村さんの再現VTRなので感慨深いです！」とつづり、テレビ画面のスクリーンショットを公開。紙パンツ一丁で部屋にたたずんでいる写真だった。