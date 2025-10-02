BLACKPINKジス、美脚際立つミニスカ姿でパリ降臨「圧巻のスタイル」「絵になる」と話題
【モデルプレス＝2025/10/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】BLACKPINKジス、美太もも全開のミニスカ姿
ジスは、フランス・パリで開催中のパリコレクションで行われたDiorのショーに訪れた際の写真を公開。白のブラウスに黒いベストとミニ丈のバルーンスカートを合わせた衣装姿で、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「絵になる」「可愛すぎる」「美脚に目がいく」「すべてが美しい」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆BLACKPINKジス、パリでのファッションショーのオフショットを公開
◆ジスの投稿に反響
