シリーズ2連勝で地区シリーズ進出

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。試合後にはシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手らが美酒に酔いしれた。

ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、ナインはゴーグルなどを着用し歓喜の瞬間を迎えた。上半身裸になって楽しむ選手の姿も。大谷はカメラにぶつかる場面もあった。

大谷は第1戦で先頭打者弾を放ち、6回には2ランを叩き込んだ。自身初のポストシーズン1試合2本塁打の活躍を見せた。第2戦は3-2の6回に適時打を放ち、一塁上では雄叫びを上げた。

第2戦の“主役”は山本由伸投手だった。初回にテオスカー・ヘルナンデス外野手の失策もあって2失点したが、2回から5回までは完全投球。6回は無死満塁のピンチを作ったものの、遊ゴロ、三振、三振で窮地を脱した。7回途中4安打2失点でポストシーズン通算3勝目を挙げた。

また、4点差の9回には佐々木朗希投手がポストシーズンデビューを飾った。100マイル（約161キロ）以上を連発し、最速101.4（約163.1キロ）を計測。不安定なブルペン陣の中で光り輝く快投を見せ、“胴上げ投手”になった。（Full-Count編集部）