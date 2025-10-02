女子がムキムキ男子に抱く勝手なイメージ９パターン
筋肉質でマッチョな男性を好む女性は少なくありません。彼女たちは、マッチョな男性にどんな夢を抱いているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子がムキムキ男子に抱く勝手なイメージ」をご紹介します。
【１】男気があり、彼氏としても頼りがいがある
「ナヨナヨしたところがないから、いざというとき頼りになりそう」（20代女性）など、男らしい外見から、女性には「頼りがいがありそう！」と思われているようです。困っている女性には進んで手を貸し、相談事を聞いてあげたりすると、喜ばれるのではないでしょうか。
【２】子どもが好きで、将来いいお父さんになりそう
「体が大きい男の人が子どもを世話する画は想像しやすい」（20代女性）など、マッチョな男性は父性が強いと思われているようです。「結婚して子どもがほしい」などと言うと、同じ考えを持つ女性が好意を寄せてくれるかもしれません。
【３】情に厚く、涙もろいところがある
「マンガとかの影響かな？ 意外と泣き虫な気がする」（20代女性）など、ムキムキ男子をいわゆる「熱い男」と考える女性も少なくないようです。いい意味でのギャップなので、「映画を見て号泣した」などのエピソードをさり気なく話すといいかもしれません。
【４】どんなことに対しても努力家である
「『努力の人』って感じ。体作りだけじゃなく、何に対しても前向きに頑張りそう」（20代女性）など、体型の維持には絶え間ない努力が必要なので、マッチョな男性は「努力家」と思われることも多いようです。資格取得のために勉強していたりすると、好評価を得られるのではないでしょうか。
【５】好きな女性に対する押しが強い
「あんまり駆け引きはせず、ストレートにアタックしそう」（20代女性）など、男性的な見た目のためか、恋愛においては強引にアプローチするイメージがあるようです。好意を持った相手には、「押せ押せ」の強い態度で挑むと、熱意にほだされる女性もいるでしょう。
【６】運動神経のいいスポーツマンである
「あの見た目で運動が苦手なはずがない！」（20代女性）など、しなやかな筋肉から、スポーツ向きだと判断する女性も多いようです。スポーツサークルなどに所属しているなら、試合の応援を頼んで活躍する姿を見せつけてはいかがでしょう。
【７】体を鍛えること同様、自分にストイックである
「あんなふうに鍛え上げるからには、自分に厳しいんだと思う」（20代女性）など、筋肉維持のため大変な努力をし続ける姿勢に、精神的な強さを垣間見る女性もいるようです。「雨でも毎日走ることに決めている」などと言うと、「さすが！」と感心されるでしょう。
【８】肉体的に強いぶん、女性には優しい
「女性を守る力には自信があるだろうから、強い人は優しくしてくれそう」（20代女性）など、肉体的な強さが他人への優しさと比例すると考える女性もいるようです。強靭な肉体を使って女子の荷物を持ってあげたりすると、キュンとされるのではないでしょうか。
【９】見た目に自信のあるナルシストである
「鏡の前で裸でポーズとってそう（苦笑）」（20代女性）など、美しい肉体をつくり上げる精神力は、自己愛によって維持されているのではないかと考える女性もいるようです。体のラインを強調するピッタリしたTシャツや、腕を見せつけるようなタンクトップを着ると、ナルシスト疑惑が強まってしまうでしょう。
ほかにも「女子はムキムキ男子にこんなイメージを抱いている」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
