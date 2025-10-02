【サンリオ】アニマル柄のグラスコレクションとカタカタ動くおさんぽチャームが登場！
サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニチュアグラスコレクション」と「サンリオキャラクターズ カタカタおさんぽチャーム」が、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。
＞＞＞サンリオのカプセルアイテムをチェック！（写真18点）
「サンリオキャラクターズ ミニチュアグラスコレクション」は、鮮やかなビビッドピンクやパープルの本体カラーにレオパードやゼブラ柄をデザインした、華やかな仕上がりのグラスコレクション。どこか懐かしいデザインにサンリオキャラクターズを組み合わせ、各キャラクターたちをイメージしたシューズやファッション小物をあしらっている。
ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、クロミ、シナモロールの全5種。
印鑑や付箋などを入れるちょっとした小物入れにおすすめで、並べてもかわいい、ついコレクションしたくなるアイテムだ。
そして、「サンリオキャラクターズ カタカタおさんぽチャーム」は、自転車に乗ったハローキティやマロンクリーム、キャンプ場にいるポムポムプリンやけろけろけろっぴなどがアイテムを傾けるとスライドして動くギミック付きのチャーム。それぞれのキャラクターがお散歩していたり、お空の上で移動していたりと、カタカタ動くギミックに合わせたシーンを採用している。
ラインナップは、ハローキティ、パティ＆ジミー、マロンクリーム、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、みんなのたあ坊、マイメロディ、リトルツインスターズの全10種。
バッドばつ丸のアイテムには惑星のようなグッドはな丸、ハンギョドンのアイテムにはハンギョドンと一緒にスカイダイビングを楽しむさゆりなど、遊び心のあるデザインにも注目だ。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
