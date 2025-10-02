お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が1日、深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。年に1回開催する芸人の集まりについて語った。

「LINEグループでやり取りすることはありますか？」との質問に、「アンガールズ」田中卓志は「最近してないけど、ヘキサゴンの3軍っていうLINEグループがあって」と回想。「俺と庄司（智春）さんと、ますおか岡田（圭右）さんと小島よしおのLINEグループがありましたよ」と明かし、メンバーについて「ヘキサゴンで隔週しか出てなくて、CDとかが出てもメンバーに入れてもらえない」と解説。「時々ご飯に行ってたんですよ、ヘキサゴンが終わったあとも」と打ち明けた。

するとケンコバは「俺も年に1回稼働するLINEグループがあるな。“プロレス芸人会”っていう」と告白。「なぜ年イチにしてるかっていうと、1年間それぞれのコネクションを使って、プロレス界の隠された歴史とかゴシップを集めて来て、1年に1回発表する」と説明した。

これに田中の相方・山根良顕が「ちょいちょい集まるより、その時に凄いやつを出すみたいな」と想像すると、ケンコバは「1年間プレッシャーや、もう」と本音。「みんなをビックリさせたいから。“あの試合は実は…”って」と続け、「あとまあ海外旅行に行く時は、そのメンツで組むけど。バラバラなった時に連絡が取りやすいから」と語っていた。