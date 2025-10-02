落語家の林家たい平（60）が2日、自身のブログを更新し、自宅が火災に遭った林家ペー、パー子（年齢非公表）夫妻を支援するチャリティー会の概要を発表。2回の公演を行うと報告した。

「ペー師匠パー子姉さんの会」というエントリーで更新し、「さて、ペー師匠宅の火事から少しだけ時間が経ちました 巻き沿いで被害に遭われた方と向き合って進んでいくための話し合いも始まっていて ペー師匠からも随時報告をいただいております だからこそ やはり会をやろう！と強く思いました ご賛同して下さる先輩や仲間がたくさんいてくださってとっても心強かったです 二つのチャリティー公演を開催します！」と発表した。

「タイトルはどちらも＜がんばれ！ペー・パー子 有志応援団の集い＞としました まずペー師匠のホームグラウンド 演芸ホールのある浅草から始めたいと思いました 浅草演芸ホール様にお話したところ心強いご支援ご協力を頂き浅草東洋館をお借り出来ました 10月20日（月）18時30分開演 ペー師匠のいつもの居場所 寄席形式で開催いたします」と説明し、出演者について「出演者は声を上げて下さった松村邦洋さん、桂米助師匠、神田茜さん、林家木久蔵さん、桂三木助さん、桂文雀さん、柳亭こみちさん、林家あずみさん、林家咲太朗さん、たい平、そして林家ペー師匠」と伝えた。

2回目の公演は「大井町駅前にあります きゅりあん大ホール 11月4日（火）18時30分開演で開催させていただきます きゅりあんでは＜大演芸大会＞と銘打って出演して下さる皆さまは岩崎宏美さん、テリー伊藤さん、戸田恵子さん、松村邦洋さん、アンジェリーナ1/3さん、林家木久扇師匠、三遊亭好楽師匠、桂米助師匠、柳亭市馬師匠、神田茜さん、林家木久蔵さん、桂三木助さん、蝶花楼桃花さん、林家あずみさん、林家咲太朗さん、たい平、そして林家ペー師匠です」とし、「歌って、喋って 皆様とチャリティーなひとときを過ごしたいと思っております」と呼びかけた。

先月20日にブログで支援を行うことを表明。25日の三代目三遊亭百生（56）の真打ち昇進襲名披露宴では「10月にホームグラウンドの浅草で1回ぺー師匠の何かムーブメントを起こして、11月にちょっと大きなところでやるという2段階の企画を考えている」と明かしていた。その際に「夫妻に会で力を得てもらって、そこから被害に遭われた皆さまのケアができて、今回チャリティーをやる意味がある。第一義には今回の火事で被害に遭われた方のケア」と消火活動で被害を受けた周辺住民支援の重要性を強調していた。