ドジャース連勝で地区シリーズ進出決定！大谷翔平タイムリー＆山本由伸7回途中2失点勝利投手　佐々木朗希も9回登板し好救援

◆ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ロサンゼルス・ドジャース8ー4シンシナティ・レッズ 1日（日本時間2日午前10時8分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは1日（日本時間2日）、レッズとホームで対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。6回にタイムリーを放つなど、ドジャースの地区シリーズ進出に貢献した。

ナ・リーグ西地区優勝のドジャースと、ワイルドカードで勝ち上がった中地区3位のレッズとの2戦先勝の「ワイルドカードシリーズ」。30日の第1戦は大谷が1回と6回にホームランを放つなど打線が爆発したドジャースが、10−5でレッズを下し、フィリーズが待ち構える地区シリーズ進出へ王手をかけていた。

大谷はレギュラーシーズン、打率.282、本塁打55本、打点102、得点146、盗塁20の打撃成績。投げては14試合に登板し1勝1敗、防御率2.87、47回を投げて奪三振62の成績だった。

ドジャースは今季12勝8敗、防御率2.49の山本由伸投手（27）が先発。一方のレッズは今季10勝8敗・防御率3.81のリテル投手が先発した。

1回表2死1塁で4番ヘイズのライトへのフライを右翼手テオスカー・ヘルナンデスがまさかの落球。2死2、3塁のピンチを招くと、山本は5番スチュワートにライト前へ抜ける2点タイムリーヒットを打たれ、レッズが2点を先制した。

1回裏の第1打席、大谷はカウント1−2で4球目の外角スプリットを引っかけてファーストゴロ。

2回表、山本は2つの三振を奪うなど3人で打ち取る。3回表も三振1つを含め3者凡退に抑えた。

3回裏無死2塁で大谷の第2打席、初球の外角スプリットを引っかけセカンドゴロに倒れたが、走者を3塁へ進め、続く2番ムーキー・ベッツにセンターへのタイムリーが出てドジャースが1点を返す。

4回表も山本は的確にコントロールされたボールで出塁を許さず3人で抑え、完全に立ち直った様子。

4回裏1死1塁で7番キケ・ヘルナンデスが右中間を破るタイムリー二塁打を放って2−2の同点に追いつく。1死2塁となって8番ロハスがライト前に落ちるタイムリーを打って3−2と逆転。ここでレッズは先発リテルから2番手ロドロに継投した。

9番ロートベットのセカンドへのバントヒットで1死1、2塁となって大谷の第3打席、初球の内角カーブを打ち上げてライトフライに倒れた。

5回表も2つの三振を奪うなど3人で抑えた山本だったが、6回表に3連打で無死満塁のピンチを迎える。それでも4番ヘイズをショートゴロ、5番スチュワート、6番デラクルスを連続三振に切って取り、無失点で切り抜けた。山本はマウンド上で雄叫びを上げ、ベンチで大谷もガッツポーズを見せた。

6回裏1死1、3塁で大谷の第4打席はレッズ3番手マルティネスとの対戦。カウント2−2で7球目の外角低めチェンジアップを引っ張りライト前へタイムリーを打って1点。なおも1死1、3塁で2番ベッツがレフトへタイムリー二塁打を放ってもう1点。3番フリーマン申告敬遠で1死満塁となり、4番T・ヘルナンデスがセンターへ2点タイムリー二塁打を放って3塁から大谷も生還。ドジャースが7−2とリードを広げた。

山本は7回表も続投したが、2つの四球で2死1、2塁となったところで2番手のトライネンと交代。6回2/3、打者28人に113球を投げ、被安打4、奪三振9、与四球2、与死球1、失点2、自責点0の成績。勝利投手の権利を持って、5点差でリリーフ陣に託した。トライネンは2番スティアをショートゴロに打ち取りピンチを脱した。

7回裏1死2塁で大谷の第5打席は申告敬遠。1、2塁となって2番ベッツがまたもレフトにタイムリー二塁打を放ち、ドジャースが8−2とした。

8回表無死1、2塁で5番スチュワートがドジャース3番手シーハンからライトへタイムリーを打って3−8。なおも無死満塁となって7番スティーブンソンのレフトへの犠牲フライで4−8。1死1、2塁となってドジャースは4番手ベシアが登板。8番代打アンドゥハーを三振、9番マクレーンに四球を与え2死満塁となったが、1番フリードルを三振に打ち取り危機を脱した。

ドジャースは9回表に佐々木朗希投手（23）が5番手でポストシーズン初登板。2番スティア、3番ラックスを連続三振、4番ヘイズをショートライナーに打ち取り、8−4でレッズに勝利。連勝でフィリーズが待つ地区シリーズ進出を決めた。

大谷は4打数1安打1四球、打点1、得点1の成績だった。

ドジャースは4日（日本時間5日）から、フィリーズの本拠地シチズンズバンクパークに乗り込んで地区シリーズを争う。