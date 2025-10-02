【コリコレ新作】辛ラーメンで楽しむ♡プデチゲ&キムチチゲが全国発売

人気インスタント麺「辛ラーメン」と特製ソースをセットにした、農心ジャパンの「コリコレ」シリーズから待望の新商品が登場しました。今回発売されるのは「プデチゲ」と「キムチチゲ」。忙しい日でも鍋の具材を加えて煮込むだけで、本場韓国の味を自宅で手軽に楽しめる嬉しいアイテムです。2人前設計でシェアにもぴったり♪

プデチゲは濃厚な旨味たっぷり

「辛ラーメンで作る コリコレ プデチゲ」は、韓国語で「部隊鍋」を意味し、ソーセージやランチョンミートを加えるのが定番。

特製コチュジャンをベースに豚肉エキスや野菜の旨味が広がり、濃厚で奥深いスープが完成します。

内容量は176g（辛ラーメン120g、液体ソース56g）で、希望小売価格はオープン価格。全国で販売されています。

DROOLYから期間限定チーズタルト♡秋だけの特別な味を阪神梅田で

キムチチゲは酸味とコクの絶妙バランス

「辛ラーメンで作る コリコレ キムチチゲ」は、白菜を煮込むことで本場さながらのキムチ感を楽しめる一品。酸味のきいた特製ヤンニョムソースに、豚肉エキスと魚介エキスをプラスして、コク深く旨味あふれる味わいに仕上がっています。

内容量は183g（辛ラーメン120g、液体ソース63g）、希望小売価格はオープン価格です。

2人前サイズで気軽に楽しめる

どちらの新商品も「2人前」の小容量設計が魅力。少人数世帯や友人とのシェア、夜食など幅広いシーンで活躍します。

パッケージは中身が一目でわかるデザインで、韓国鍋のシズル感を演出。全国の小売店やECサイトで購入可能で、公式オンラインストアやAmazon、Qoo10でも展開されています♡

本場の韓国鍋をおうちで♡

「辛ラーメンで作る コリコレ プデチゲ」「辛ラーメンで作る コリコレ キムチチゲ」は、本場の味を手軽に再現できる嬉しいシリーズ。

お鍋にお好みの具材を加えるだけで、贅沢な韓国チゲが完成します。辛ラーメンの旨味と特製ソースの相性は抜群。忙しい毎日にも、美味しさと楽しさを添えてくれる新商品です♪