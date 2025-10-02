＜10代狙うストーカー伯父さん＞「姪に連絡しただけ！」白々しい主張…【第3話まんが：夫の気持ち】
俺はユウタ。妻ヒナと娘ツバサが青ざめた顔で、俺にスマホを見せてきた。そこには兄からの気持ち悪いメッセージと、ブランド物のプレゼントの写真が……。どうやら兄はツバサをデートに誘い、高価なプレゼントを一方的に贈ろうとしているらしい。母が勝手にツバサの連絡先を教えたことも判明し、兄だけでなく母にも怒りがこみ上げてくる。俺は週末を待たず、すぐにでも兄と母に話をつけにいくことにした。ツバサの不安そうな顔を見て、親としてなんとしても行動を止めなければと強く思う。
定職についていない兄は、きっと平日でも家にいるだろう。そう思った俺は、ツバサから話をされた翌日、急遽仕事を休んですぐに実家へ行った。俺からの電話にはきっと出ないだろうし、顔を突き合わせて話をしたほうがいい。
「警察」や「弁護士」というワードを出しても兄はまったくひるまない。「現時点で何ができるんだよ。俺は何も悪いことはしていない。姪っ子に連絡しただけだろ」とヘラヘラしている。そんな兄の様子に俺は余計に腹が立った。
兄が送った気持ち悪いメッセージをツバサから見せられて、翌日すぐに実家へ向かった。
直接会って話すしかないと思ったからだ。案の定、兄はのらりくらりとかわして、まともに話を聞こうとしない。
ツバサへのプレゼントやデートの誘いを正当化して、まるでこちらの話を受け入れる気がない。
母も母だ。注意はしたが、オロオロするばかりで俺の言葉に耳を貸す様子がない。
結局、母の頼りにならない姿と兄の異常な執着を目の当たりにしただけで終わってしまった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
