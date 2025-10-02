¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×52ºÐ½÷Í¥àÆÍÁ³¤ÎÅÀÅ©¼Ì¿¿¸ø³«á¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Ãí¼Í¿Ë¤¬»É¤µ¤Ã¤¿ÏÓ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ä
¡¡52ºÐ½÷Í¥¤¬àÅÀÅ©¼Ì¿¿á¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£°ìÉô¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡£¡Ö»³¾ì¤À¡¡µ¤¹ç¤¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅÀÅ©Ãæ¤ÎÏÓ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅÀÅ©¤Þ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£