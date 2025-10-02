à²øÎÏ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óá31ºÐ½÷Í¥¡¢95ºÐµð¾¢¤¬»£±ÆàÂçÃÀ¥«¥Ã¥Èá¸ø³«¡Ö¤È¤Æ¤â¤Þ¤Ö¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¡¼¥á¥Ã¥Á¥ãÁÇÅ¨¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã¤ó¤Ã¡×3Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ(31)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤¬SNS¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÝ¤É¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã¤ó¤Ã¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÍÅ±ð¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÁÇÉÁ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ç¡¢»£±Æ¤Ïµð¾¢¤ÎÂôÅÏºó(¤µ¤ï¤¿¤ê¡¦¤Ï¤¸¤á¡¢85)¡£¹âÅÄ¤Ï»£±ÆÃæ¤Î´¶¾ð¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤±¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿»þ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Î»þ´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤à¿¿¼Â¤Î´éá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÉÁ¡¢¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤30ºÐ¤Î»ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¥á¥Ã¥Á¥ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¤è¤Ã¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸ºÆ¤Ó´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤Þ¤Ö¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï10ÂåÁ°È¾¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Çà²øÎÏ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óá¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£29Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÎáÏÂÈÇ(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢21Ç¯)¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£