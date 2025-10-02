¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»àË´Àâ¤ËÅÜ¤ê¡ª9·î¤Ë90ºÐÃÂÀ¸Æü¡¢Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¢¤Î½ðÄ¹¤â¤½¤ó¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¸«¤¨¤ó¸«¤¨¤ó¡ª¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö¥ª¥é¤Ï»à¤ó¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤À¡×¥Ö¥í¥°¤ËÃ²¤¤ÎÅê¹Æ
¡¡90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤¬SNS¤Ç¼«¿È¤Îµ¶¤Î»àË´µ»ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥Ö¥í¥°¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥é¤Ï»à¤ó¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤À¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌÂ¼Áí°ìÏ¯¡£
¡¡¡Ö²¿µ¤¤ËYouTube¥·¥ç¡¼¥ÈÍó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤ÏºÇÁá¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö2023Ç¯6·î20Æü¤Ë¿´ÉÔÁ´¡×¤È»àË´Æü¤ÈÉÂÌ¾¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿²èÌÌ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÄ»È©¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£Ã¯¤¬²¿¤ÎÌÜÅª¤Èº¬µò¤Ç¡¢»ä¤Î°Ù¤Ë¡Ø»°ÅÓ¤ÎÀî¤ÎÅÏ¤êÄÂ¡Ù6Ê¸Á¬¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉÔÌû²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÄÁ·Ê¤Ê±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¬Ë´¤¸å¡¢À¤´Ö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡¢º£»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ËÅöÁ³¤Î»ö¤È¤·¤Æ¼õÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤ÎÀ¤³¦¤ÏÀµ¤Ë¶ÌÀÐº®ÞÂ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖÍÓÆ¬¶éÆù¡¢´ÇÈÄ¤Ëµ¶¤êÍ¤ê¤È¡¢·è¤·¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ë¿®¤¸¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦»ö¼Â¤ò¡¢»ä¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢°ìÁØ¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤«¤éÃ¦µÑ¤·ÃÎ¸«¤òÍÜ¤¤Â¿³ÑÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ò¾ï¤ËÂÕ¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇÎÏ¤òÍÜ¤¦ÍÍ¡¢ÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔÌû²÷¡¢ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦90¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤æ¤¬¤ó¤ÀÉ÷Ä¬¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î½ðÄ¹¤â¤½¤ó¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö°¼Á¥Ç¥Þ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¸«¤¨¤ó¸«¤¨¤ó¡ª¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÌÂ¼¤ÏÊ¸³ØºÂ¤ò·Ð¤ÆÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î·Ù»¡½ðÄ¹Ìò¤Ç°ìÌö¿Íµ¤Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡×¤ÇµðÂçË½ÎÏÃÄ¤Î²ñÄ¹Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë±é½Ð¤·¤¿ÉñÂæ¤¬1976Ç¯¤«¤é½êÂ°¤¹¤ë·àÃÄÚå¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9·î25Æü¤Ë¤Ï90ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£