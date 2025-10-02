岩井明愛、畑岡奈紗がワンツー発進 渋野日向子は59位
＜ロッテ選手権 初日◇2日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。「64」をマークした岩井明愛が8アンダー・単独首位発進。「65」の畑岡奈紗が7アンダー・2位タイの好スタートを切った。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
勝みなみは4アンダー・11位タイ。西村優菜と吉田優利は3アンダー・25位タイ、山下美夢有と岩井千怜は2アンダー・40位タイで滑り出した。渋野日向子と竹田麗央は1アンダー・59位タイ。馬場咲希は1オーバー・94位タイ、笹生優花は5オーバー・117位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
