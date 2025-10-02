都玲華や菅沼菜々ら10人の女子プロが「○○な人に回します」のリレー動画に挑戦 意外な事実も次々に明かされファンは大喜び！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。最近、SNSで流行っている「○○な人に回します」と言いながら次々に動画をつないでいくシリーズに、女子プロゴルファーが挑戦する様子を投稿した。
【動画】吉田鈴が紹介「いつも挨拶が可愛い人」とは誰？【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】
その第1弾には10人の選手が登場したが、内容はなるほどと納得できるものから、ちょっと笑えるものまでバラエティに富んでいた。穴井詩に「いつもお父さんに洗濯物を洗ってもらっている子に回します！」と意外な事実を明かされてしまったのは都玲華。都が「お父さんの分までご飯を食べちゃう人」と回したのは入谷響。その入谷を「いつも赤ちゃんと呼ぶ人」は臼井麗香だった。河本結が「世界一かわいくてあざとくてアイドルな女子ゴルファーに回します！」と紹介したのは菅沼菜々。菅沼は「4歳も下なのに私のことを歳下だと思っている人」として櫻井心那に回していた。そして菅楓華が「いつも元気で笑い声が大きい人に回します！」としたところで第1弾は終了。はたして、これは誰なのか。第2弾の公開が待たれる。この動画を見たファンは「このリレー企画、very niceです」「これまでで最高のネタ!!」「おもしろすぎるー」「本人達しか知らないことだから、貴重ですね」と大喜び。そして菅が回した選手について吉田弓美子、笠りつ子、後藤未有らの名前をあげて予想を楽しんでいた。
