ヴィニシウスやカゼミーロらが来日！ ブラジル代表、韓国代表＆日本代表と戦うアジア遠征の招集メンバー26名を発表
ブラジルサッカー連盟は現地時間10月1日、アジア遠征に臨むブラジル代表の招集メンバーを発表した。
10月10日の韓国代表戦（ソウルワールドカップ競技場）、10月14日の日本代表戦（東京スタジアム）に向けて、カルロ・アンチェロッティ監督は26名を招集。FWヴィニシウス・ジュニオール、MFカゼミーロ、DFエデル・ミリトンら主食に加え、18歳の至宝エステヴァン、そして現監督体制下では初めて声がかかったFWロドリゴなどが来日する。
一方、コンディション不良でGKアリソン（リヴァプール）、DFマルキーニョス（パリSG）、FWハフィーニャ（バルセロナ）、FWネイマール（サントス）らは招集外となった。
【ブラジル代表の招集メンバー】
▼GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ルーカス・ベラウド（パリSG／フランス）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ（ローマ／イタリア）
▼MF
カゼミーロ（マンチェスター・U／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
▼FW
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
リシャルリソン（トッテナム／イングランド）
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ルイス・エンリケ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・U／イングランド）
