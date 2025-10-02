「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）

ドジャースがまたも大量リードの八回に失点した。先発からリリーフに回ったシーハンがまさかの乱調だ。

先頭のラックスに安打を許し、左翼キケ・ヘルナンデスの失策で得点圏に走者を背負った。続くヘイズに四球を与えてしまい無死一、二塁。ここでスチュワートに中前適時打を浴びて１点を失ってしまった。

さらにデラクルーズの打席でバッテリーエラーが起きて二、三塁とピンチを拡大。制球が定まらず四球を与えてしまうとスタンドがざわついた。ステファンソンの犠飛で２点目を失い、続くベンソンに対してカウント１−２のところでロバーツ監督がマウンドへ出向き交代を告げた。

ベシアは難しい状況の中、ベンソンを三振に仕留めた。マクレーンには四球を与えて満塁としたが、フリーデルはチェンジアップで見逃し三振。何とか４点リードを守って八回を終えた。

前日の第１戦では２番手のベシアがピンチを招き、３番手のエンリケスが四球を連発するなど１死も奪えずに降板。後を受けたドライヤーは押し出し四球を与えてしまうも傷口を最小限にとどめた。

九回は佐々木朗希投手がポストシーズン初のマウンドに上がり、最速１６３キロをマークするなど１６０キロ台を連発して三者凡退。見事にクローザーの役割を果たした。