17LIVE、『メガミマガジン』とのコラボイベント開催 オリジナル漫画にキャラクターとして登場するチャンス
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、美少女キャラクター雑誌『メガミマガジン』とコラボレーションのもと、メインキャラクターおよびサブキャラクターとして掲載されるライバーを選出するイベント「アナタを漫画のキャラクターに抜擢!!! 雑誌『メガミマガジン』が手掛けるオリジナル漫画」を、1日より開催している。
○オリジナル漫画にキャラクターとして登場
「アナタを漫画のキャラクターに抜擢!!! 雑誌『メガミマガジン』が手掛けるオリジナル漫画」は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーの女性であれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーの中から、最終オーディションで選ばれた合計4名は、『メガミマガジン』が手掛けるオリジナル漫画にキャラクターとして登場できる。なお、オーディション合格者のうち、上位1名はメインキャラクターとして、また、3名はサブキャラクターとしての掲載権を獲得する。
さらに、今回は4名の掲載ライバーのうち、1名以上はVライバーから選出予定。オリジナル漫画は2026年1月下旬に発売される『メガミマガジン』にて掲載予定だという。
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
