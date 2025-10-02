オアシズ大久保佳代子（54）が1日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。所属事務所が同じドランクドラゴンの鈴木拓にイラッとする瞬間を明かした。

大久保は「ちょっと前にわが家でホームパーティーしたんですよ。ドランクドラゴンの鈴木拓が来てくれて、手土産においしいパン屋さんのパン買ってきて、『朝食にどうぞ』って。優しいなと思ったら、ハードなくるみパンが5つなんですよ。普通、甘いパン3つ、しょっぱいパン2つじゃないですか」と持論を展開した。

くりぃむしちゅー上田晋也は「それは決まってないけどな」とつっこみ、ファーストサマーウイカも「人によるよ」と笑った。

大久保は「同じパン5つ1人暮らしに買ってきます？だからダメなんだろうなとまず思って」と語った。

大久保は「その後も夕方6時くらいから飲み出して、10時くらいになったんですよ。帰ってくれないかなって思ってるのに、ずっとCIAの陰謀論ずっとしゃべってるんですよ」と明かした。

大久保は「『情報源どこなの？』って言ったらYouTubeって言ったんですよ。『帰れ！』って言った」と語り、笑わせた。