ヤンキースが１日（日本時間２日）のワイルドカードシリーズ第２戦でレッドソックスを４―３で下してタイに持ち込んだ。３―３で迎えた８回、二死一塁からウェルズが右翼線に弾き返すと、クッションボールが転がる間に一走のジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）が激走。ヘルメットを投げ捨てて一気に三塁を回り、ヘッドスライディングで本塁を陥れて勝ち越しに成功した。

チザムは「外野手が左か右に動いたら、得点しなきゃ。本当に楽しかった。最後の１球、最後の打者までギリギリの接戦だった。でも最後まであきらめなかったから勝利したんだ」とご機嫌で「ＭＬＢ公式」などに話した。

前日はスタメンを外れてプライドを傷つけられ、試合後は報道陣に背を向けて不満を露わにしていたが、この日は「６番・二塁」で晴れてスタメン出場。安打こそ出なかったものの、ミラクル激走でチームに勝利をもたらした。

さらに「ブーン監督と僕の間には何の問題もないよ。彼は１年間僕の監督を務めてくれて、僕はずっと彼を支えてきた。意見の相違は常にあった。今年は三塁を守ったから、そのことで意見が合わなかったこともある。でも結局のところ、僕はいつもブーンの味方だ。僕が情熱的で感情を表に出す選手だってことを彼は知っている」と「ＳＮＹ」に語った。

プレイステーションの「ＴＨＥ ＭＬＢショー」で気分転換。「ニューヨーク・エイリアンズ」のチーム名でケン・グリフィー・ジュニア氏とプレーしているらしく「それが僕のストレス解消法だよ」と笑顔を見せた。ブーン監督は第３戦もチザムのスタメンを明言。地区シリーズ進出をかけた決戦に向かう。