山本由伸 無死満塁のピンチ切り抜け7回途中2失点9奪三振の熱投！勝ち投手の権利を得て降板



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月1日（水）（日本時間2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が10月1日（日本時間2日）に本拠地で行われたワイルドカードシリーズ第2戦のシンシナティ・レッズ戦に先発登板。

ワイルドカードシリーズに臨むドジャースの先発を任された山本は初回守備のミスから2点を失うも、その後は立ち直り7回途中（6回2/3）を投げて113球で2失点、9奪三振という内容で試合の流れを作り降板。勝ち投手の権利を得てマウンドを降りた。

この試合を勝てば、フィリーズが待つディビジョンシリーズへ進出する大切な試合で先発の山本はこれぞ「ドジャースのエース」というべき安定した投球を見せた。

その中で先発を任された山本は1回表、2死一塁の場面で4番のヘイズをライトへのポップフライに打ち取り、無失点で切り抜けるかと思われたが...これをライトのテオスカー・ヘルナンデス（32）がまさかのエラー。これで2死二、三塁と一気にピンチに。

なんとか切り抜けたかった山本だったが、スチュワート（21）に決め球のスプリットを打たれ、打球は一、二塁間を抜ける2点タイムリーに。これで無念の先制点を献上した。

このままズルズルと打ち込まれるかと思われたが、ここからが山本の本領発揮。

続くデラクルーズ（23）から空振り三振に奪って1回を終えると、以降はレッズ打線をノーヒットに。最速156キロのストレートと切れ味鋭いスプリットを軸にした投球で流れを渡さなかった。

すると4回裏、キケ・ヘルナンデス（34）、ロハス（36）の連続タイムリーでドジャースが逆転。一気に勝ち投手の権利を得た。

リードして迎えた5回表も山本のストレートは冴え、ここも危なげなく三者凡退。これで13人連続アウトを達成してみせた。

だが6回表、山本は連打を浴びて無死満塁のピンチを背負い、打席には4番のヘイズを迎えたがここはショートゴロに打ち取り、ホームをフォースアウトに。

これでギアが入ったか、初回にタイムリーを打たれたスチュワート、デラクルーズから連続三振を奪いピンチを脱出。マウンドでは思わず雄叫びを上げた。

山本の熱投に応えるかのようにその裏、大谷翔平（31）、ベッツ（32）、テオスカー・ヘルナンデスらが連続タイムリーを放ち、スコアは7-2に。山本への強力な援護点となった。

大量リードを得た7回、マウンドに上がった山本は危なげない投球を見せるも、四球を2つ与えて2死一、二塁でリリーフ陣に繋いだ。

ワイルドカードシリーズ制覇、ディビジョンシリーズ進出に向けてドジャースのエースがその実力を遺憾なく発揮した。





