タレントのキンタロー。が２日、都内で「変えないＤＸ」構想発表会に登場した。

株式会社ネクスウェイ（東京・江東区）が企業のＤＸ推進において大切にしたいものを「変えない」まま実現可能な変革を見つけ、アナログからデジタルへシフト。企業をアップデートさせ、あらゆる人が自分らしく働ける世界の実現に寄与する構想「変えないＤＸ」を始動した。

キンタロー。は妹の小学校の頃の担任だった酒田光男さんをイメージした姿で登場。報道陣を巻き込みながら、デジタルに対応できないサラリーマンを表現した新ネタを披露した。その後、本構想にちなみ自身の「変わらない」お笑い観を語った。

キンタロー。は自身の変わらない信条を「出オチ」と表現。「０．００コンマ何秒で笑いができるというのをモットーにやっています。ファーストインプレッションで笑いをフライングゲットということで…」と明かし、会場の笑いを誘った。明快さも大切にしているそうで、「０歳の子でも笑えるっていう気持ちを忘れずに…。授業中、こういう人が突然入ってきたらうれしいなっていう人をイメージしてやってみる」とインスピレーションの源を明かした。

現在は独立して、ビジネスパーソンとしての一面もある。心がけていることは「志ですね。本名は田中志保っていうんですけど、ブレずにみんなを楽しませたいなと。志とか自分が掲げているものはキープしてやっていこうと」と、おどけた姿から一転、真面目な表情で力説した。