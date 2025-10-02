長渕剛、英国高級車・アストンマーティンの運転ショットを公開「かっけー！」「日本人で似合うの兄貴くらいっす」
歌手の長渕剛（69）が2日、自身のインスタグラムを更新。英国の高級車・アストンマーティンとの2ショットを披露した。
【写真】「かっけー！」英国高級車の運転ショットを披露した長渕剛 ※2枚め
前日、大阪城ホールで全国アリーナツアー『7 NIGHTS SPECIAL』の初日公演を行った長渕。公演を終え、「大阪城ホール 初日7500人!! 怒涛のような剛コールがわきおこる！ きたぞきたぞきだぞ!! オープニングはさらに歓喜の渦が巻き起こり、ボルテージは最高頂だ!!」と書き出し、「『さあ、行くぞ、ギターかせ！』 ゆっくり静かに出て行った！」「約2時間ノンストップで長渕とオーディエンスが創る初日ならではの生きたライブだ！予定どおり行くわけがない」と開演直後についてつづった。
続けて「オーディエンスのうねりを裏切らぬように最大限のパフォーマンスをする為に肉体をしばきあげてきた」「長渕剛のツアークルーは半端ない 稽古の厳しさを超えてきたもの達だけが『プライド』を抱きステージを創る集団だ！アクシデントがあろうとも対応に優れ、言い訳、泣き声は言わない。 ミスがあればそこも含めてのショーにしちまうから特に初日は盛り上がる」と自身のライブパフォーマンスについて熱く語り、「そのかわり終演後反省会はまるでBreaking down」と明かした。
ここで話題は一変。「ところで、今日、俺は、快晴の大阪の街を気分良く車を走らせて大阪城ホールへ入った！」とつづり、「アストンマーティンDBS V12」との2ショットをアップ。英国高級車の華麗な運転姿を披露し、「気分が良かったぜ！」と勢いそのままに「今日は昨日を上回るステージをやる！待ってるぞ!!」と意気込みをつづった。
ファンからは「ライブ最高でした」「大阪初日最高だったよ 一生ついていきます」「最高で素敵な夜をありがとうございました」といったライブの感想や、「かっけー！」「いやぁ〜かっけぇーす 日本人で似合うの兄貴くらいっす」「こんな車乗りたいなぁ」「渋すぎて倒れそうです」など車についてのコメントも多く寄せられている。
