TWICE¡¦SANA¡¢¡È¼«Í³¡É¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡Ö¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡¡¡¡YSL¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÇÆ°²è¤â
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎSANA¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢YSL¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ªÂçÃÀ¤Ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿TWICE¡¦SANA
¡¡SANA¤Ï¡¢¡È¼«Í³¡É¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢
¡¡SANA¤Ï¡ÖONCE¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼«Í³¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢YSL¤Î¥ê¥Ö¥ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢YSL¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£½÷À¤é¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÃËÀÍÑ¹á¿å¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¼¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿µæ¶Ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¹á¤ê¡£Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÃ¯¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¹á¤ê¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡¢¡È¼«Í³¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ö¥ê¥Ö¥ì¡×¡£¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Ë¤è¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¡¢´±Ç½À¤È¸÷¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¡¢º£¤â¾°Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
