【デニーズ】50円で″おこさまメニュー″が食べられる！パパ・ママにうれしい超お得企画は10月2日も開催。

ファミリーレストランのデニーズでは、毎月2日と22日限定でおこさまメニュー7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信。2025年10月も対象になっています。

子どもの好みに合わせて選べる

公式アプリでは、10月2日限定でおこさまメニューが50円で食べられるお得なキャンペーンを開催しています。

50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。

・おこさまランチ（通常価格649円）

・おこさまハンバーガー（通常価格649円）

・おこさまカレー（通常価格550円）

・おこさまオムライス（通常価格539円）

・おこさまラーメン（通常価格539円）

・おこさまうどん（通常価格484円）

・おこさまパンケーキ（通常価格484円）

いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。

クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。

子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。

小学生以下の子どもがいる家族は必見。お得に外食を楽しんでみては。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイト／公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部