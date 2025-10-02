仕事仲間だと思っていた相手を、急に異性として意識する瞬間ってありますよね。しかも自分がピンチのときに助けてくれたら、キュンとしてしまうようで……？ 今回は、セクハラ彼氏を撃退してくれた後輩男子の話をご紹介いたします。

セクハラを指摘

「彼氏とは同じ会社でしたが、よく私の容姿をいじってきたり、他の社員がいる前で『こいつ今生理中なんだよ』と笑いながら言ってきたりすることが、すごくストレスでした。彼氏は冗談半分で言ってるつもりなんだろうけど、私にとっては恥ずかしいしつらかったんです。これ以上付き合うのは無理だと思ったので、昼休みに彼氏を呼び出して別れを告げると『なんでお前からフラれなきゃいけないわけ？』『もしかして生理でイライラしてんの？』といつものように罵ってきました。

すると後輩の男の子が現れて『フラれたからってそれはダサいです』『セクハラ発言はプライベート関係なく問題視されて当然ですよ！』と、私をかばってくれたんです……！ 意外な展開にびっくりしたけど、後輩が守ってくれてちょっとキュンとしましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 物怖じせず、間違っていることをビシッと指摘できるのは素晴らしいです。こんな風に守ってくれたら、ときめいてしまいそうですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。