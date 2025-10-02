【カルディ】今月もコーヒー豆特価＆全品10％オフのセール開催！3日以降スタートの実施店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は2025年10月2日時点で発表されている「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。

全品10％オフは激アツ...！

「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は同様の割引が適用されます。

オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。

【10月3日から7日】

・光が丘IMA店

・宇都宮ベルモール店

・パークプレイス大分店

・たまプラーザ テラス店

・東急プラザ戸塚店

・イオンモール須坂店

【10月8日から12日】

・柏モディ店

【10月8日から13日】

・イオンモール仙台上杉店

【10月9日から13日】

・ラスパ西大和店

・用賀店

・春日部店

・川越店

・あまがさきキューズモール店

普段利用している店舗がセール対象になっているかも。お得にお買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）