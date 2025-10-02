【カルディ】今月もコーヒー豆特価＆全品10％オフのセール開催！3日以降スタートの実施店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は2025年10月2日時点で発表されている「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。
全品10％オフは激アツ...！
「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は同様の割引が適用されます。
オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。
【10月3日から7日】
・光が丘IMA店
・宇都宮ベルモール店
・パークプレイス大分店
・たまプラーザ テラス店
・東急プラザ戸塚店
・イオンモール須坂店
【10月8日から12日】
・柏モディ店
【10月8日から13日】
・イオンモール仙台上杉店
【10月9日から13日】
・ラスパ西大和店
・用賀店
・春日部店
・川越店
・あまがさきキューズモール店
普段利用している店舗がセール対象になっているかも。お得にお買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）