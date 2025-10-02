セブンでも「ブルガリア」アイスを無料でゲットできる！《1個買うと1個もらえる》対象はどれ？（10月2日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年10月2日から8日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

9月30日から始まったキャンペーンはこちらから。

「辛ラーメン」も無料

1つめの対象商品は、農心「カムジャ麺 バケツカップ」です。

1個購入すると、「辛ラーメン 袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ブルガリア フローズンヨーグルト デザート ブルーベリー」。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「おいしい牛乳」「おいしいミルクコーヒー」（各450ml）です。

どちらか1本を購入すると、「プロビオヨーグルト R-1ドリンク」「プロビオヨーグルト R-1ドリンク 低糖低カロリー」「プロビオヨーグルト LG21ドリンク」のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月9日から22日まで。

簡単に食事を済ませたいときや、おやつ時間にぴったりのアイスなどをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ