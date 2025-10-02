「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日正午現在でデータホライゾン<3628.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



２日の東証プライム市場でデータＨＲが続伸。９月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３億８７００万円から６億２９００万円へ上方修正した。連結子会社ＤｅＳＣヘルスケアのディー・エヌ・エー<2432.T>からの借入金について、残額の一部について債務免除を受けたことに伴い、債務免除益２億４２００万円を特別利益として計上することが要因。この発表を受け、データＨＲの株価は１日にストップ高と急伸し、この日も値を上げており、一段の上昇期待も強まっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS