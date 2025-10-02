ヤマトモビＭは反発、日産車体のグループ会社と業務提携◇ ヤマトモビＭは反発、日産車体のグループ会社と業務提携◇

ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．<7886.T>が反発している。同社は１日、日産車体<7222.T>グループのオートワークス京都（ＡＷＫ）と業務提携したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



ヤマトモビＭは、中古ディーゼルトラックを低環境負荷の電気自動車（ＥＶ）に改造する「ＥＶコンバージョン」事業を推進中。今回の提携により、ＡＷＫの高度な技術とヤマトモビＭのＥＶコンバージョン技術を融合させ、適応車種・型式を拡大し、幅広いラインアップを実現するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS