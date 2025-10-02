ホーフォードがボストンへ感謝のSNS投稿…「このキャリアの章は特別なものに」

ゴールデンステイト・ウォリアーズと契約したアル・ホーフォードが、自身のXを通じてボストン・セルティックスへの感謝を発信した。

ホーフォードは「到着した瞬間から家族とともに温かく迎えてもらい、このキャリアの章は特別なものになった。バナー18を掲げられたことは生涯の思い出。ありがとう、ボストン」と投稿。2023-24シーズンにセルティックスが成し遂げた“バナー18”の優勝を振り返りながら、ファンや組織に別れの言葉を残した。

この「18」はセルティックスにとって球団史上18度目の優勝を意味し、ライバルであるロサンゼルス・レイカーズ（17回）を抜いてNBA最多の優勝回数という節目の数字でもある。ホーフォードにとっては、チームがNBAの歴史に刻んだ瞬間に立ち会えたことへの誇りを示す言葉と言えよう。

現在39歳のホーフォードは、NBAで18シーズンを戦ってきた。キャリア通算では1138試合に出場し、平均12.9得点7.9リバウンド3.2アシストを記録している。セルティックスでは465試合出場し、平均11.2得点6.8リバウンド3.6アシストをあげている。

2024-25シーズンにおいては、60試合に出場（うち先発42試合）し、平均9.0得点6.2リバウンド2.1アシストをマーク。さらに、3ポイント成功率は36.3パーセントを記録した。

今回のSNS投稿は移籍を機にボストンでの時間に区切りをつけたもの。セルティックス公式もホーフォードの功績を称えるメッセージを掲載しており、双方の敬意を示す形となった。

【動画】セルティックスからホーフォードに惜別のメッセージ